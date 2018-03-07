Жителя Башкирии, избившего двух подростков, приговорили к пяти годам тюрьмы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Житель башкирского Салавата, жестоко избивший двух подростков, приговорен к пяти годам колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему жителю города Салавата. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), пунктом "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)… Судом ему назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 сентября 2017 года 21-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Губкина города Салавата, избил двух несовершеннолетних руками, ногами, а также подручными предметами. Кроме того, он потребовал от подростков организовать застолье для 20 человек, обеспечив закуску и спиртное на сумму не менее 15 тысяч рублей. Затем со своими знакомыми отвел подростков в заброшенное здание, где продолжил избиение с целью подавления их воли.

Как сообщается, конфликт произошел из-за того, что знакомый несовершеннолетний пожаловался 21-летнему мужчине, что один из подростков ранее якобы оскорбил его ровесницу и пожелал, чтобы тот извинился перед девушкой. Обоим 16-летним потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Добавляется, что в августе 2017 года юноша из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по голове ранее незнакомого 35-летнего местного жителя, причинив легкий вред его здоровью. Кроме того, в августе 2017 года злоумышленник, также находясь в нетрезвом состоянии, похитил из магазина терминал для сбора данных о товаре стоимостью свыше 18 тысяч рублей.