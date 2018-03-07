В Пермском крае пойдет под суд мужчина, насиловавший детей более десяти лет

Мужчина, осужденный за насилие над детьми в Перьми

Мужчина, осужденный за насилие над детьми в Перьми

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мужчина, свыше десяти лет насиловавший детей в подъездах домов в Пермском крае, предстанет перед судом, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

"В ходе следствия установлено пять таких эпизодов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с 2005 по 2016 годы в городах Пермского края обвиняемый нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков в подъездах многоквартирных домов. Угрожая расправой, он совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.