В Югре опровергли сообщение о стрельбе из пневматики по зданию мэрии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар — РИА Новости. За стрельбу из пневматики по зданию мэрии Сургута приняли взрыв петарды, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

Ранее в среду региональный главк МВД сообщал о неизвестном, который выстрелил, как предполагается, по зданию мэрии Сургута из пневматического оружия. Позже в полиции опровергли эту информацию.

"Не было никакой стрельбы. Уже установлено, что это была петарда. К нам сообщение поступило в 9.20 (7.20 мск) о том, что работники администрации услышали какой-то хлопок. Выехали на место — установили, что это была петарда. Об оружии речи не идет, просто кто-то, видимо, начал праздновать восьмое марта", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, петарда действительно попала в окно здания мэрии, но оно не получило никаких повреждений. Информация о стрельбе была, как пояснили в ведомстве, первоначальной версией произошедшего, не нашедшей подтверждения.