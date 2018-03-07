РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар — РИА Новости. Полиция задержала 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, из-за которого, по информации правоохранителей, были эвакуированы несколько школ в городе, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

В понедельник в полицию поступило сообщение об опасности школам города. Занятия были отменены, учащиеся отправлены по домам. Проведены проверочные мероприятия, ничего опасного обнаружено не было.

"Полицейские организовали оперативно-поисковые группы, направленные на установление и задержание подозреваемого в совершении заведомо ложного сообщения… Сотрудники уголовного розыска задержали ростовчанина, который уже ранее был судим за кражу", — говорится в сообщении. Предварительно, мужчина надышался токсичным газом, отмечает полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.