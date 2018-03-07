В Хабаровском крае проводят проверку после ранения тигрицы картечью

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Полиция в Хабаровском крае проводит проверку после обнаружения раненной человеком амурской тигрицы, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Ранее министерство природных ресурсов Хабаровского края сообщало, что тигрицу нашли на территории государственного природного заказника краевого значения "Матайский". Зверь ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Животное доставили в цент реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье, где специалисты приступили к ее детальному ветеринарному обследованию. Специалисты сделали все возможное для спасения тигрицы. Полиция сейчас ищет виновников инцидента. Предположительно, зверя ранили уже какое-то время назад. Хищница взрослая – ей около 5-6 лет.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками отдела МВД России по району имени Лазо проводится проверка и устанавливаются все детали происшедшего", — говорится в сообщении.