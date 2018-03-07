У Курильских островов произошло сильное землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду у берегов курильского острова Итуруп, сообщается на сайте сервиса eqalert.

"Толчок зарегистрирован в 15.40 (7.40 мск) в 384 километрах от села Рейдово на Итурупе (45,5 северной широты, 152,7 восточной долготы) на глубине 33 километров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Сразу два землетрясения произошли в районе Курильских островов в понедельник — магнитудой 5,6 на Итурупе и 3,6 – на Шикотане.