В Воронежской области почтальон помешала грабителю украсть пенсии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Почтальон отделения связи села Подгорное Калачеевского района Воронежской области помогла задержать вооруженного ножом грабителя, пытавшегося украсть у нее пенсии на сумму 17 тысяч рублей, говорится в сообщении "Почты России".

Как уточняет компания, грабителем оказался тоже пенсионер, которому почтальон принесла на дом пенсию.

"6 марта женщина завершала доставку пенсий односельчанам. В соответствии с доставочным листом, почтальон зашла в частный дом для выплаты пенсии. Получив выплату, сам же пенсионер, угрожая ножом, потребовал отдать ему все имеющиеся у почтальона денежные средства", — говорится в сообщении "Почты России".

"Согласно инструкции почтальон отдала грабителю небольшую сумму, отмахнулась от ножа, смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Соседи оперативно вызвали полицию. Злоумышленник был задержан. Почтальон получила небольшой порез пальца руки", — рассказывают в "Почте".

Все пенсионные выплаты были доставлены жителям села в полном объеме, заверили в компании. Воронежский филиал "Почты России" оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании всех обстоятельств происшествия.

Руководство Воронежского филиала "Почты России" приняло решение поощрить почтальона за проявленную смелость ценным подарком.