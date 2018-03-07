В заказнике в Хабаровском крае нашли тигрицу с огнестрельным ранением

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Тигрицу с огнестрельными ранами нашли в природном заказнике в Хабаровском крае, для оказания помощи ее перевезли в Приморье, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

"Шестого марта 2018 года поступило сообщение, что на территории государственного природного заказника краевого значения "Матайский" на лесовозной автодороге в 3 километрах от поселка Южный имени Лазо муниципального района Хабаровского края обнаружен раненый тигр… В указанном месте на автодороге действительно была обнаружена тяжело раненная, предположительно, картечью из гладкоствольного оружия, тигрица", — говорится в сообщении.

У хищника обнаружили ранения в области правого бедра, хвоста и живота. Зверя доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье, где специалисты приступили к ее детальному ветеринарному обследованию.