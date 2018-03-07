В Иркутской области КамАЗ провалился под лед на водохранилище

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Грузовик вместе с водителем ушел под лед на Братском водохранилище в Иркутской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В ходе поисковых работ было обнаружено место провала КамАЗа на реке Ия Братского водохранилища в районе поселка Куватка. Глубина в данном месте – более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, управлявший автомобилем, погиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пропаже транспортного средства поступила от его владельца в понедельник.