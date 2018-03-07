Осужденные по делу о хищениях на Восточном подают апелляции

ХАБАРОВСК, 7 мар — РИА Новости. Адвокаты трех из четырех осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме Восточный подали в суд апелляции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дальневосточного окружного военного суда Карина Мироненко.

Ранее сообщалось, что Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля вынес приговор участникам дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный — они получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных заявили о необоснованности приговора и намерении обжаловать приговор в Верховном суде.

"Адвокаты приносят в суд апелляционные жалобы. Уже подали их адвокаты Юрия Хризмана, Владимира Ашихмина и Виктора Чудова. Апелляция от адвоката Михаила Хризмана на данную минуту к нам не поступала", — сказала Мироненко.

Ранее сообщалось, что согласно приговору суда бывший глава "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ№6) Юрий Хризман признан виновным в двух эпизодах преступления по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Растрата организованной группой", ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей.

Бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин признан виновным по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Михаил Хризман (сын Юрия Хризмана) признан виновным по статье "Растрата организованной группой", он приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Экс-спикер краевой думы Виктор Чудов признан виновным по статье "Растрата организованной группой", он приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал в пользу ГВСУ №6 с Юрия и Михаила Хризманов совместно 26,39 миллиона рублей. С Юрия Хризмана и Виктора Чудова совместно взыскано 60,2 миллиона рублей. В пользу госкорпорации "Роскосмос" с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина взыскано 5,16 миллиарда рублей (весь объем заявленного Роскосмосом иска).