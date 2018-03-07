В Приморье назвали возможную причину пожара с тремя погибшими

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Причиной пожара в частном доме в Приморье, где погибли трое детей и один взрослый, могла стать неисправная проводка или электроприборы, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

Накануне при пожаре в частном доме погибло четыре человека: трое детей двух, пяти и девяти лет и их взрослый родственник. Еще двое детей спасены, они и их мать госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщали в СУСК.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Исходя из предварительных данных проверки, основной версией является то, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или электроприборов", — сказал собеседник агентства.