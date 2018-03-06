Кировчанин вместе с новой сожительницей убил бывшую

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела в отношении жителя Кировской области и его подруги, которые подозреваются в убийстве гражданской жены мужчины, сообщает во вторник региональное следственное управление.

В преступлении подозревают мужчину 1978 года рождения и девушку 1986 года рождения. Погибшая проживала с мужчиной в одном доме вместе с их двумя общими несовершеннолетними детьми.

"По версии следствия, мужчина вступил в преступный сговор со своей новой возлюбленной о совершении убийства его сожительницы 1978 года рождения. Ночью, когда она спала в своем доме, мужчина задушил гражданскую жену веревкой. Потом они со своей любовницей вывезли тело женщины за территорию населенного пункта и выбросили в заброшенный колодец", — говорится в сообщении.

На следующий день сестра погибшей обратилась к правоохранителям с заявлением о пропавшей родственнице. Обвиняемый все это время пояснял, что сожительница "ушла из дома в неизвестном направлении" и ему по этому поводу ничего неизвестно. В скором времени тело женщины обнаружили, и возбудили уголовное дело по факту убийства, а позже установили подозреваемых в преступлении, сообщает следствие.

Расследование дела завершено и направлено прокурору для утверждения для последующей передачи в суд. Мужчина и девушка обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это преступление — пожизненное заключение.