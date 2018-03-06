В Ростове-на-Дону завели дело на мужчину, напавшего на прохожих с ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, пострадали два человека, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
По данным областного СК, 29-летний местный житель в состоянии опьянения нанес множественные ножевые удары двум мужчинам, которые были доставлены в больницы.
"По данному факту Советским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьями о покушении на убийство двух и более лиц", — сказала Гагалаева.
С места происшествия изъяты орудия преступления — два кухонных ножа, а также автомобиль подозреваемого. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и преступления против личности.
Как отметила Гагалаева, в настоящее время подозреваемый находится в неконтактном состоянии. "Допросить его пока не представляется возможным", — добавила она.