Жильцы дома в Тюмени вернутся в квартиры после разбора нависающих обломков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Жильцы дома в Тюмени, где частично обвалились балконы, вернутся в свои квартиры после демонтажа нависающих конструкций, пока им предложено заселиться в гостиницу, сообщает во вторник администрация города.

Как ранее во вторник сообщало областное ГУМЧС, в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ обвалились ограждения четырех балконов жилого дома, в котором шел ремонт. Обошлось без пострадавших. Были эвакуированы 26 человек. По данным областного СУСК, частично обрушились два балкона и крыша.

"В связи с наличием опасно нависающих конструкций старой кровли и трех балконов, доступ в третий и четвертый подъезд временно ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. На время проведения демонтажных работ жителям предложено заселиться в гостиницу "Колос", — сообщает администрация.

По ее сведениям, восстановление парапета, а также возведение новой кровли будет продолжено в соответствии с действующим контрактом. Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

"По предварительным данным, подрядчик при проведении работ по замене кровли многоквартирного дома в ходе демонтажных работ допустил нарушение целостности старой кровли, которое привело к ее неконтролируемому сползанию. Во время сползания кровлей выдавлен участок кирпичного парапета, который, падая, сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах. Иные конструктивные элементы дома не повреждены", — добавляет горадминистрация.