СК: арестован стрелок, обвиняемый в убийстве на автостоянке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве человека во время стрельбы на автостоянке в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Шестого марта в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "убийство" после того, как 1 марта вечером у автомобильной стоянки на улице Сикейроса неизвестный в ходе конфликта с двумя гражданами выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. В результате стрельбы один потерпевший скончался на месте происшествия, а другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Вечером в воскресенье обвиняемый в совершении преступления 37-летний мужчина был задержан по месту проживания в Ленинградской области сотрудниками спецназа Росгвардии.