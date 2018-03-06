Раненный при нападении в Ростове находится в удовлетворительном состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, пострадавший при нападении мужчины с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, госпитализирован, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Пострадавший мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.
По данным ГУМВД России по Ростовской области, нападавший в настоящее время доставлен в отдел полиции, выясняются все детали произошедшего.