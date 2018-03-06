В Тюмени начали проверку после обрушения балконных оград жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Проверка начата по факту обрушения балконных ограждений жилого дома в Тюмени, сообщает во вторник региональное СУ СК РФ.

Как ранее сообщало областное ГУ МЧС, в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ обвалились ограждения четырех балконов жилого дома, в котором шел ремонт. Обошлось без пострадавших. Были эвакуированы 26 человек.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС Тюменской области, в ближайшее время следователями будет проведен осмотр места происшествия. Кроме того, в ходе проведения доследственной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц по указанному факту", — уточняет управление.

По сведениям СУ СК, у пятиэтажки частично обрушились крыша и два балкона верхних этажей.