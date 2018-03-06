Глава СПЧ выразил сожаление о продлении ареста главе чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил сожалению о том, что главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву продлили арест.
Ранее во вторник Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, на два месяца, до 9 мая.
"Я сожалею, что такое принято решение. На заседании суда присутствовал член совета Леонид Никитинский, который, вернувшись, доложит совету о своих впечатлениях от сегодняшнего заседания суда", — сообщил Федотов во вторник РИА Новости.
Совет по правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУ СК России по Чеченской Республике.