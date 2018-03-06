Глава СПЧ выразил сожаление о продлении ареста главе чеченского "Мемориала"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил сожалению о том, что главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву продлили арест.

Ранее во вторник Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, на два месяца, до 9 мая.

"Я сожалею, что такое принято решение. На заседании суда присутствовал член совета Леонид Никитинский, который, вернувшись, доложит совету о своих впечатлениях от сегодняшнего заседания суда", — сообщил Федотов во вторник РИА Новости.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет по правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУ СК России по Чеченской Республике.