В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция на месте, где мужчина с ножом напал на прохожих в Ростове-на-Дону. 6 марта 2018

Полиция на месте, где мужчина с ножом напал на прохожих в Ростове-на-Дону. 6 марта 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель областного управления ведомства.

По его словам, очевидцы сообщили Росгвардии, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на людей и уже ранил одного человека.

Росгвардейцы обезвредили дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Как рассказал РИА Новости очевидец, "сумасшедший начал бросаться на проходящих людей с ножом… потом одного человека увезла скорая".

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. "Его жизни ничего не угрожает", — сообщили РИА Новости в городской администрации.