В Ростове-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель областного управления ведомства.
По его словам, очевидцы сообщили Росгвардии, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на людей и уже ранил одного человека.
Росгвардейцы обезвредили дебошира и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
Как рассказал РИА Новости очевидец, "сумасшедший начал бросаться на проходящих людей с ножом… потом одного человека увезла скорая".
Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. "Его жизни ничего не угрожает", — сообщили РИА Новости в городской администрации.