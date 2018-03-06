В Вологодской области из-за взрыва в котельной погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины и травмирования еще двоих при разрушении котла на предприятии в Нюксенском районе Вологодской области, сообщает региональное СУСК РФ.

"По данным следствия, сегодня в поселке Леваш Нюксенского района около 11 часов 20 минут в котельной местного предприятия во время ремонтно-восстановительных работ в результате разрушения водогрейного котла погиб 55-летний мужчина и еще двое с травмами доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, исследуется место происшествия, изымаются фрагменты разрушившегося котла, изготовленного, по предварительным данным, кустарным способом", — сообщает следственное управление.

По данным ИА "Вологда Регион", около 11 утра в ходе опрессовки котла конвекторного типа произошел взрыв в котельной предприятия ООО "Папа Карло и Ко". В результате взрыва погиб один человек, еще двое работников получили травмы: перелом ноги и ушиб головы. Их доставили в больницу.