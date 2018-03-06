В Нижнем Новгороде эвакуировали вокзал из-за звонка о бомбе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Эвакуация пассажиров из здания Московского вокзала прошла во вторник в Нижнем Новгороде из-за анонимного звонка о бомбе, правоохранители завершили проверку, опасных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства пояснил, что звонок поступил около 16.00 мск.

"Сейчас вокзал работает в штатном режиме. Кроме того, полиция уже почти установила личность звонившего. В этом подозревают жителя Нижегородской области. За такое преступление ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что опасных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли, движение поездов не прерывалось.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.