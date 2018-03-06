В Кизляре дом сгорел после аварии на газопроводе

© Фото : МЧС России На месте прорыва газопровода в Дагестане © Фото : МЧС России На месте прорыва газопровода в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 мар — РИА Новости. Один дом сгорел после аварии на газопроводе в дагестанском Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Один дом сгорел, еще в двух повреждены газовые плиты из-за высокого давления в газопроводе. На месте возгорания работают пожарные службы", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее РИА Новости представитель городской администрации, при аварии на газопроводе на окраине дагестанского Кизляра, жертв и пострадавших нет. По информации МЧС, сам город Кизляр и 16 населенных пунктов остались без газоснабжения. По данным МЧС, авария уже локализована путем закрытия задвижки.