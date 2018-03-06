На севере Москвы в ДТП со снегоуборочной машиной погиб человек

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Снегоуборочная машина, "Газель" и легковушка столкнулись в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, водитель легковушки погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В Алабяно-Балтийском тоннеле столкнулись три транспортных средства: снегоуборочная машина, "Газель" и легковой автомобиль. Водитель легковой автомашины от полученных травм скончался", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выяснятся обстоятельства аварии.