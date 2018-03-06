В Тюмени эвакуировали пятиэтажку после обвала балконных ограждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Ограждающие конструкции четырех балконов пятиэтажки обрушились в Тюмени, сообщает во вторник региональное ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, к месту ЧП были направлены 16 человек и пять единиц спецтехники.

"Шестого марта в 16.38 (14.38 мск) на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени при проведении ремонтных работ была нарушена целостность конструкции чердачного помещения, в результате чего произошло проседание участка кровли, повреждение остекления и ограждающих конструкций четырех балконов на четвертом и пятом этажах жилого пятиэтажного дома", — отмечает ГУ МЧС.

Представитель управления Сергей Юсько уточнил РИА Новости, что упали не сами балконы, а их ограждения. По его словам, из двух подъездов дома эвакуировали 26 человек, в том числе шестерых детей. Их разместят в гостинице "Колос". Он добавил, что пострадавших нет. Теперь состояние дома будет изучать спецкомиссия.