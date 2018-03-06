СК назвал причины пожара в Ивановской области, где погибли четыре человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Следователи считают, что произошедший в Ивановской области во вторник пожар, который унес жизни двоих детей и двоих взрослых, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщило СУ СКР по региону.

Согласно информации ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома в городе Фурманов поступило в 13.11 мск, в 14.11 горение было ликвидировано. В пожаре погибли двое детей и двое взрослых.

"В настоящее время личности погибших установлены. Все они — двое малолетних детей, а также их мама и бабушка — проживали в указанной квартире", — говорится в сообщении.

Следственное управление проводит проверку по факту случившегося.

"В ходе доследственной проверки будет установлена причина возгорания, на данном этапе приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем", — уточняет следствие.