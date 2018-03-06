Суд отказался освободить экс-гендиректора издательства "Известия" Галумова

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об аресте политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения коллегия оставила без изменения", — сказали в пресс-службе. Галумову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как отметили в суде, в ходе заседания Галумов заявил, что готов сотрудничать со следствием и признает многое из того, что установили следователи. "Факт, о котором идет речь, произошел семь лет назад, и многое, что написано в деле — правда, это я совершил. Я готов сотрудничать со следствием, у меня нет желания оппонировать, потому что то, что там написано, это совершено мною", — цитирует обвиняемого пресс-служба суда.

По данным из открытых источников, Галумов — бывший гендиректор ФГУП "Издательство Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).

В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".