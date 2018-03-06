В Майкопе проверят все детские сады после массового заражения дошкольников

СОЧИ, 6 мар — РИА Новости. Специальная комиссия, в состав которой войдут сотрудники контролирующих органов, медработники и представители родительской общественности, после массового заражения воспитанников одного из детсадов Майкопа кишечной инфекцией проверит санитарно-гигиеническое состояние всех дошкольных образовательных организаций, сообщила пресс-служба горадминистрации..

Как сообщала ранее администрация города, острая кишечная инфекция выявлена у 23 детей и 23 сотрудников детского сада №22, учреждение закрыто на карантин, проводится дезинфекция.

"Невзирая на праздничные дни, специальная комиссия проверит все дошкольные образовательные организации Майкопа, оценит их санитарно-гигиеническое состояние. В ее состав войдут сотрудники контролирующих органов, медицинские работники, а также в обязательном порядке – представители родительской общественности", — заявил на заседании городской санитарно-противоэпидемиологической комиссии и.о. первого замглавы администрации Сергей Стельмах, слова которого цитирует пресс-служба.

Также Стельмах напомнил заведующим детских садов об их личной ответственности и ответственности их коллективов за малышей, которых им доверяют родители.

"По инициативе городского комитета по образованию планируется внести изменения в трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждений дошкольного образования, которые находятся в непосредственном контакте с детьми: воспитатели, медицинский персонал, работники пищеблока и другие. Таких сотрудников обяжут в случае плохого самочувствия уведомлять заведующих о невыходе на работу и обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Эти меры направлены на то, чтобы исключить любой контакт заболевшего работника с детьми", — подчеркнул Стельмах, добавив, что также будет рассмотрен вопрос о введении обязательной вакцинации персонала детских садов от острых кишечных инфекций.

И.о. замглавы уточнил, что сейчас устанавливаются лица, виновные в сложившейся ситуации, все они понесут наказание, в том числе будут приняты кадровые решения.

"Анализы проводились, на порциях еды не было обнаружено бактерий. Источник (инфекции) не имеет никакого отношения к пище и пищевым поставкам. У нас не пищевое отравление, а именно кишечная инфекция", — добавили РИА Новости в пресс-службе мэрии Майкопа.