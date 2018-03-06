Суд в Чечне продлил арест правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, на два месяца, до 9 мая.

Во вторник суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в отношении находящегося под арестом Титиева. Шалинский городской суд 11 января заключил Титиева, обвиняемого в хранение наркотиков в крупном размере, под стражу на два месяца, до 9 марта. Верховный суд Чечни 25 января рассмотрел апелляционную жалобу правозащитника и его адвоката на избрание судом меры пресечения и оставил решение об аресте без изменения.

"Продлить срок содержания под стражей на два месяца до 9 мая включительно", — объявил судья Ваха Минцаев.

Следователь в суде ходатайствовал о продлении ареста на 2 месяца до 9 мая включительно, обосновав это тем, что Титиев может скрыться от следствия и суда, воздействовать на свидетелей и очевидцев, уничтожить доказательства.

Адвокат Титиева Петр Заикин попросил освободить правозащитника под личные поручительства кандидатов в президенты РФ Григория Явлинского и Ксении Собчак.

Адвокат Титиева Марина Дубровина заявила РИА Новости, что защита намерена обжаловать приговор. "Обжалуем в Верховном суде Чеченской республики в соответствии с законом", — сказала она.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет по правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУ СК России по Чеченской Республике.