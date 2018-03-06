Источник назвал имя убитого в Одинцово бизнесмена

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Предпринимателя, убитого в подмосковном Одинцово в районе Ледового дворца, звали Леонид Казарновский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Официальный представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что его застрелили рядом с припаркованным автомобилем 5 марта около 23:30. Выстрелы раздались, когда Казарновский подошел к своей машине после тренировки по хоккею. Он открыл багажник, чтобы убрать спортивную сумку, в этот момент неизвестный в черном несколько раз выстрелил сзади практически в упор. Две пули попали в голову.

На месте происшествия изъяли пять гильз, личные вещи и документы погибшего, а также его мобильный телефон. Мотивы преступления выясняются. Следственный отдел по городу Одинцово возбудил уголовное дело.