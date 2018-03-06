ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* в Махачкале

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания сторонников группировки "Исламское государство"*, вербовавших новобранцев в Махачкале.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в дом одного из экстремистов. Затем крупным планом показано хранившееся в легковом автомобиле одного из вербовщиков стрелковое оружие, а также обнаруженная запрещенная литература.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность ячейки сторонников "Исламского государства"*, задержав пять человек, которые занимались вербовкой жителей Дагестана. У них изъяли множество взрывчатки и оружия. По данным ведомства, они готовили теракты на Северном Кавказе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.