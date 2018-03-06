Один из осужденных по делу о ДТП с 12 погибшими в Югре вышел на свободу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар — РИА Новости. Александр Сидорук, один из осужденных по делу о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли 12 человек, вышел на свободу, сообщила РИА Новости его адвокат Венера Лысенко.

"4 марта (Сидорук) освобожден из-под стражи за отбытие срока", — заявила собеседница агентства, пояснив, что год, который Сидорук провел в СИЗО в ожидании вердикта суда, был ему зачтен, и после приговора, озвученного в феврале, ее подзащитному "оставалось чуть-чуть".

По словам Лысенко, ранее защита Сидорука подала апелляцию на вердикт суда Ханты-Мансийского района, согласно которому он был признан виновным в оказании услуг, повлекших смерть двух или более лиц, и приговорен к одному году и трем месяцам колонии.

"Считаем, что у него административное деяние, а не уголовное", — отметила адвокат, уточнив, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

В начале февраля суд Ханты-Мансийского района озвучил приговор фигурантам этого дела. Водителю грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раилю Саитханову назначили 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука — на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова, бывший директор спортивной школы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив также права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.

После оглашения приговора заместитель генпрокурора Юрий Пономарев внес в судебную коллегию по уголовным делам окружного суда Югры апелляцию, в которой указывается на необходимость изменения приговора в отношении Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой и назначения им более строгих наказаний.