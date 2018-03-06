Один из осужденных по делу о ДТП с 12 погибшими в Югре вышел на свободу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мар — РИА Новости. Александр Сидорук, один из осужденных по делу о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли 12 человек, вышел на свободу, сообщила РИА Новости его адвокат Венера Лысенко.
По словам Лысенко, ранее защита Сидорука подала апелляцию на вердикт суда Ханты-Мансийского района, согласно которому он был признан виновным в оказании услуг, повлекших смерть двух или более лиц, и приговорен к одному году и трем месяцам колонии.
"Считаем, что у него административное деяние, а не уголовное", — отметила адвокат, уточнив, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.
Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.
После оглашения приговора заместитель генпрокурора Юрий Пономарев внес в судебную коллегию по уголовным делам окружного суда Югры апелляцию, в которой указывается на необходимость изменения приговора в отношении Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой и назначения им более строгих наказаний.