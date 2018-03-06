ФСБ изъяла антикварные "Винчестеры" и "Наганы" у торговцев оружием

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Антикварные "Винчестеры", "Максимы" и "Наганы" изъяли у торговцев оружием в 27 регионах страны, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, причастных к незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, а также его основных частей и боеприпасов в регионах России, сообщили в ведомстве.

"Изъяты 51 единица огнестрельного оружия (пулеметы "РПК", "Максим", пистолет-пулемет "Судаева", автоматы "АК-47", "АК-74", карабины и винтовки "Мосина", "Винчестер", "Вепрь", пистолеты "ТТ", "ПМ", "Беретта", "Тангфолио", "Сталкер", револьверы "Наган"), основные и комплектующие части к стрелковому вооружению, более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы", — говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что организатор криминального бизнеса и трое его сообщников задержаны в Великом Новгороде. "Одновременно в 27 регионах страны (от южной части России до Сибири) проведены обыски у лиц, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения", — добавили в ведомстве.

В ходе операции прекращена деятельность пяти мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях, отметили в ФСБ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222, ст. 222.1, ст. 223 УК России. Также следователи рассматривают возможные факты причастности задержанных к другим преступлениям в РФ.