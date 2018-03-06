Явлинский попросил суд изменить меру пресечения Титиеву

ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский на заседании Старопромысловского районного суда Грозного попросил суд изменить меру пресечения главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву.

Старопромысловский районный суд Грозного во вторник рассматривает вопрос о продлении ареста главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева.

"Я поручился за то, что Титиев будет добросовестно выполнять все решения следствия и суда. Ручаюсь, что не скроется от следствия, не будет воздействовать на свидетелей, не будет заниматься противоправной деятельностью… Его деятельность была направлена на соблюдение закона, конституции и защиту прав человека. Заверяю, что суд поступит гуманно, если изберет другую меру пресечения", — сказал Явлинский на заседании.

Также адвокат Титиева Петр Заикин зачитал ходатайство о личном поручительстве кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Шалинский городской суд 11 января заключил Титиева под стражу на два месяца, до 9 марта. Верховный суд Чечни 25 января рассмотрел апелляционную жалобу Титиева и его адвоката на меру пресечения и оставил решение об аресте без изменения.