В Воронеже похитителя котенка пытали раскаленным утюгом

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Жителя Воронежской области избили и пытали раскаленным утюгом за то, что он не отдавал знакомой деньги и котенка, сообщает региональный главк МВД.

Первого марта в полицию обратился 22-летний житель Нижнедевицкого района, заявивший, что стал жертвой разбойного нападения.

По его словам, он приехал в Воронеж к знакомым. В квартире на улице Ломоносова на него напали двое неизвестных, которые отняли у него пять тысяч рублей и сотовый телефон. При этом они пытали его раскаленным утюгом.

Полиция задержала подозреваемых — 27-летнего жителя Нижнедевицкого района, ранее судимого за подобное преступление, и 23-летнего приезжего из Липецкой области. Задержанные рассказали, что приехали в Воронеж к знакомым девушкам, а те пожаловались на мужчину, который забрал у них котенка и деньги и, вопреки обещаниям, не возвращал.

"Тогда подозреваемые решили отомстить обидчику таким способом", — сообщает полиция.

Следователи возбудили уголовное дело о разбое, подозреваемых арестовали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.