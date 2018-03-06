Власти Таганрога опровергли данные о смерти мужчины от отравления таллием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Глава Таганрога Андрей Лисицкий опроверг данные СМИ, что причиной смерти слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стало отравление таллием, которое зафиксировали у более двух десятков сотрудников предприятия.
В редакцию газеты "Коммерсант" обратилась мать слесаря-сборщика ТАНТК имени Бериева Максима Терещенко, который умер 30 декабря 2017 года. Женщина считает, что смерть ее сына связана с отравлением таллием. По данным издания, в медицинских документах не говорится о том, что Терещенко умер от отравления таллием. Однако мать умершего говорит, что у ее сына диагностировали вазоспазм сосудов головного мозга, причиной которого могло стать отравление тяжелым металлом.
Обращения в больницы от сотрудников авиазавода начали поступать с ноября 2017 года. По словам юриста предприятия Инны Алейниковой, официально отравление подтверждено у 27 человек, трое еще ждут результатов анализов. На авиазаводе взяты пробы воздуха и воды. Источник отравления пока не выявлен. Результаты исследований отправили в правоохранительные органы.
На заводе заявляют, что помогают материально пострадавшим от отравления. Некоторые госпитализированные сотрудники не подтверждают это.
Как рассказали агентству в ТАНТК имени Бериева, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины.
Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева.