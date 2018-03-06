Власти Таганрога опровергли данные о смерти мужчины от отравления таллием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Глава Таганрога Андрей Лисицкий опроверг данные СМИ, что причиной смерти слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стало отравление таллием, которое зафиксировали у более двух десятков сотрудников предприятия.

В редакцию газеты "Коммерсант" обратилась мать слесаря-сборщика ТАНТК имени Бериева Максима Терещенко, который умер 30 декабря 2017 года. Женщина считает, что смерть ее сына связана с отравлением таллием. По данным издания, в медицинских документах не говорится о том, что Терещенко умер от отравления таллием. Однако мать умершего говорит, что у ее сына диагностировали вазоспазм сосудов головного мозга, причиной которого могло стать отравление тяжелым металлом.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода начали поступать с ноября 2017 года. По словам юриста предприятия Инны Алейниковой, официально отравление подтверждено у 27 человек, трое еще ждут результатов анализов. На авиазаводе взяты пробы воздуха и воды. Источник отравления пока не выявлен. Результаты исследований отправили в правоохранительные органы.

На заводе заявляют, что помогают материально пострадавшим от отравления. Некоторые госпитализированные сотрудники не подтверждают это.

"От отравления таллием на ТАНТК имени Бериева нет ни одного погибшего. Связь, которую некоторые издания делают между смертью одного из работников и отравлением таллием, не подтверждена и не соответствует действительности", — пояснил журналистам Лисицкий.

Как рассказали агентству в ТАНТК имени Бериева, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины.

Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева.