Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого в хищении средств "Роснано"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о заключении под стражу учредителя фирмы "НТ-Фарма" Рустама Атауллаханова, обвиняемого в хищении средств госкорпорации "Роснано", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судейская коллегия.

Адвокат Атауллаханова, настаивающая на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, в ходе рассмотрения жалобы заявила, что её подзащитный не представляет угрозы для общества и является интеллигентным и семейным человеком с тремя детьми. Помимо этого, он занимал уважаемую должность гендиректора фирмы, будучи одним из авторов важного медицинского препарата.

В свою очередь, в ходе прений прокурор потребовала оставить решение Басманного суда в силе в связи с особой сложностью дела.

Атауллаханова, а также гендиректора "НТ-Фарма" Евгения Султанова и бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова обвиняют в хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода.

СК РФ сообщал о подозрениях в растрате руководством "НТ-Фарма" 1 миллиарда рублей, выделенного "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области. При этом "Роснано" заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство указанного завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы повод привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности". Адвокат экс-мэра Александр Захарьин ранее сообщал, что Кошурников в связи с переквалификацией его действий может получить наказание без лишения свободы.