В Кузбассе пенсионеру вынесли приговор за хранение радиоактивного вещества

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Беловский городской суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном хранении радиоактивного вещества цезий-137, контейнеры с которым находились в гараже у местного жителя более десяти лет.

"В марте 2006 года… путем присвоения найденного, незаконно, без соответствующего разрешения, умышленно приобрел два контейнера с радиоактивными источниками ионизирующего излучения на основе радионуклида цезий-137, относящиеся к радиоактивным веществам, которые в тот же день с целью сохранности перенес в гараж, не имея на то соответствующего разрешения, и умышленно хранил до обнаружения сотрудниками МВД 2 августа 2017 года", — говорится в материалах суда.

Кроме того, согласно судебным документам, у мужчины обнаружили огнестрельное оружие и патроны. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия и незаконном обращении с радиоактивными веществами (статьи 220 и 222 УК РФ). В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В итоге суд признал его виновным.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию определить один год шесть месяцев ограничения свободы. Два блока желтого цвета, обнаруженные в массиве гаражей, хранящиеся в РосРАО (специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами), десять патронов, револьвер "Наган Р-2", хранящиеся в камере хранения МОМВД "Беловский" — уничтожить", — говорится в приговоре суда.

Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу, и это крайне редкий случай не только для кузбасских правоохранителей, но и для всей страны. По данным надзорного ведомства, запрещенные предметы достались 69-летнему осужденному в наследство от его отца вместе с гаражом, однако он не сдал их в полицию, а перенес в свой гараж, где они пролежали более 10 лет.

Цезий-137 (137Cs) — один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных выпадениях, отходах, сбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными отложениями. Получают из растворов, образованных при переработке радиоактивных отходов ядерных реакторов. Цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, измерительной технике, в медицине (в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей).