Суд в Грозном начал рассматривать вопрос о продлении ареста Титиеву

ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Старопромысловский районный суд Грозного во вторник начал рассматривать вопрос о продлении ареста главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В зале находится кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский, который прибыл на заседание, чтобы лично поручиться за Титиева. Также в зале глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, правозащитник Олег Орлов, родственники подсудимого, журналисты.
Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.
Совет по правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУ СК России по Чеченской Республике.