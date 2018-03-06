Суд в Грозном начал рассматривать вопрос о продлении ареста Титиеву

ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Старопромысловский районный суд Грозного во вторник начал рассматривать вопрос о продлении ареста главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание было назначено на 09.30, однако началось позже более чем на два часа, после того как в зал суда был доставлен Титиев.

В зале находится кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский, который прибыл на заседание, чтобы лично поручиться за Титиева. Также в зале глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, правозащитник Олег Орлов, родственники подсудимого, журналисты.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет по правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура ответила на запрос СПЧ по поводу Титиева, что не нашла нарушений в деле правозащитника. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУ СК России по Чеченской Республике.