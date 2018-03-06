Защита назвала перевод в Москву бывшего премьера Дагестана квестом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Защита заявила о превышении полномочий правоохранителями в отношении бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а его этапирование в Москву назвала квестом "Гуантанамо в Махачкале", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В результате работы в Дагестане специальной комиссии силовиков из Москвы, призванной оценить "состояние законности" в республике, были вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования Шахабас Шахов. Задержанных привезли в Москву. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

"Видеокадры задержания Гамидова были размещены на сайте СК. На кадрах видно, как его в наручниках за спиной выводят – ну, видимо, добровольно, просто так (Гамидову) нравится, наверное, ходить. На других кадрах он сидит у следователя, наручник уже только на одной руке. Следующие кадры — Гамидова в наручниках за спиной и с мешком на голове заводят в самолет. Тоже добровольно, наверное, по делам по каким-то собрались. Ну, или это, наверное, квест "Гуантанамо в Махачкале" или Москве", — сказал адвокат Гамидова Эдуард Исецкий.

В указанных действиях Исецкий увидел состав преступления правоохранителями, а именно превышение должностных полномочий.

Кроме того, адвокат усмотрел и другие нарушения силовиков в деле экс-премьера Гамидова. Так, по его словам, дело о якобы хищении средств при строительстве детского сада "уже возбуждалось три раза", а по одному и тому же факту новое дело не может быть возбуждено снова. "Но, тем не менее, следователь возбуждает новое дело по якобы хищению средств при строительстве детского сада, что является полностью незаконным. И суд первой инстанции не мог этого не увидеть и не дать этому оценку", — сказал адвокат, попросив изменить Гамидову меру пресечения.

Басманный суд Москвы санкционировал арест Гамидова 6 февраля, установив срок ареста до 5 апреля.