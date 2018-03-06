В Смоленске проверяют данные о смерти младенца в больнице

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти трехмесячной девочки в одной из больниц Смоленска после заявления ее матери о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"Пятого марта 2018 года в социальной сети размещено заявление женщины, в котором она сообщает о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее малолетней дочери в ОГБУЗ "Клиническая больница №1". По данному факту… начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В частности, следователи дадут правовую оценку действиям всех медицинских работников от участкового педиатра районной больницы до работников городской больницы, в которой скончался ребенок.

Заявление матери трехмесячной девочки появилось в соцсети ВКонтакте накануне поздно вечером. По ее словам, 22 февраля из-за хрипов и кашля ребенка она вызвала участкового педиатра Смоленской ЦРБ, который сказал, что повода для беспокойства нет и лечения не требуется, то же самое сказали прибывшие по вызову на следующий день работники скорой помощи. Женщина добавляет, что 24 февраля она прибыла с дочерью в ООО "Лечебно-профилактический центр матери и ребенка", где ей сообщили, что состояние девочки очень тяжелое, вызвали "неотложку", которая доставила их в клиническую больницу №1 Смоленска.

Младенца, как поясняет его мать, положили в реанимацию, а 28 февраля лечащий врач сообщил о переводе девочки в инфекционное отделение. По словам матери, к этому времени у ребенка появились синяки на бедрах, ссадины на щеках, которых до госпитализации не было, покраснение кожи, а нос оказался забит молочной смесью для кормления.