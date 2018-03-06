В Смоленске проверяют данные о смерти младенца в больнице

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти трехмесячной девочки в одной из больниц Смоленска после заявления ее матери о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
"Пятого марта 2018 года в социальной сети размещено заявление женщины, в котором она сообщает о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее малолетней дочери в ОГБУЗ "Клиническая больница №1". По данному факту… начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
В частности, следователи дадут правовую оценку действиям всех медицинских работников от участкового педиатра районной больницы до работников городской больницы, в которой скончался ребенок.
Младенца, как поясняет его мать, положили в реанимацию, а 28 февраля лечащий врач сообщил о переводе девочки в инфекционное отделение. По словам матери, к этому времени у ребенка появились синяки на бедрах, ссадины на щеках, которых до госпитализации не было, покраснение кожи, а нос оказался забит молочной смесью для кормления.