СК рассказал о состоянии выживших при пожаре в частном доме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Здоровью жительницы Приморья и двоих ее детей, которые выжили на пожаре с четырьмя жертвами в Партизанске, ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что на пожаре в частном доме погибло четыре человека: трое детей двух, пяти и девяти лет, и их взрослый родственник. Еще двое детей спасены. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

"Мать и двое выживших детей госпитализированы, отец от госпитализации отказался. По нашим данным, дети не пострадали, их доставили в больницу с профилактической целью. То же самое касается и их матери: здоровью ничто не угрожает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причина пожара еще устанавливается, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. На место происшествия выехало руководство и следователи следственного управления, добавили в СУСК.

Как сообщало краевое ГУМЧС РФ, пожар произошел в частном жилом доме. Горела крыша и стены одноэтажного здания. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.