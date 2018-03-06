Олимпийский чемпион вступился за арестованного экс-премьера Дагестана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили призвал Мосгорсуд освободить из-под стражи бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняемого в мошенничестве, заявил во вторник адвокат Сергей Капустин.

"Просим приобщить письмо олимпийского чемпиона, главы ФСБР Мамиашвили, в котором он просит обратить внимание на заслуги Гамидова и его помощь спорту, а также просит заменить Гамидову меру пресечения на не связанную с ограничением свободы", — сказал защитник в суде, который оценивает законность ареста.

Помимо этого, адвокат приобщил ряд медалей, наград и благодарственных писем Гамидову за разные заслуги во время работы в Дагестане.

Гамидов – самый высокопоставленный из чиновников, задержанных в Дагестане в ходе работы специальной комиссии Генпрокуратуры. Ему и другим задержанным вменяют различные коррупционные схемы с ущербом в десятки миллионов рублей. Виновным он себя не считает.