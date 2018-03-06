СК проверит информацию о наезде на женщину из-за спора о парковке в Москве

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Следователи проверят информацию, размещенную в одном из мессенджеров, о наезде автомобиля на женщину после конфликта из-за парковочного места в Москве, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

Из сообщения в мессенджере следует, что после конфликта из-за парковочного места во дворе одного из жилых домов в столице водитель наехал на женщину и скрылся с места происшествия.

"По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в одном из мессенджеров, о травмировании женщины в одном из столичных дворов", — говорится в сообщении.