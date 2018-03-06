В Москве изъяли более десяти тысяч единиц элитного контрафактного алкоголя

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правоохранители в Москве пресекли деятельность организованной группы и изъяли более 10 тысяч единиц элитного контрафактного алкоголя, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России полковник внутренней службы Юрий Титов.

"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами ОЭБиПК главного управления на транспорте МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии города Москвы пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в приобретении, хранении, перевозке немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта", — сказал представитель ведомства.

Как сообщил Титов, по предварительным данным, оборот от деятельности подозреваемых составил более 50 миллионов рублей в месяц и носил межрегиональный характер.

"Проведено более 20 обысков на территории Москвы и Московской области, в результате которых обнаружено и изъято более 10 тысяч единиц элитной немаркированной алкогольной продукции, установлено восемь автотранспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки немаркированного алкоголя", — подчеркнул представитель МВД.

По его словам, задержано восемь участников организованной группы. Один из них находится под стражей, еще пять — под домашнем арестом, еще двое находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".