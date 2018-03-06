В Якутии врач, избивший женщину, заплатит 30 тысяч рублей штрафа

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дело в отношении бывшего врача, избившего пациентку в Якутии 1 января, прекращено, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь на дискотеке в селе Иенгра между присутствующими возник конфликт, мужчина ударил женщину по лицу. Днем 1 января она пришла снимать побои в фельдшерский пункт поселка и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Он отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие. Потом врач пришел к женщине домой и оскорбил ее нецензурной бранью.

Видео эпизода выяснения отношений в больнице попало в интернет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Женщина согласилась на прекращение уголовного дела в отношении избившего ее врача после того, как тот признал свою вину и возместил ей ущерб. В середине января сотрудник больницы уволился по собственной инициативе.

"На основании представленных следствием материалов 6 марта 2018 года мировым судьей уголовное дело в отношении бывшего врача прекращено… Вместе с тем, мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении СК.