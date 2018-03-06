В Воронеже полицейский застрелил похитителя терминала оплаты

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Полицейский застрелил во время погони одного из трех похитителей терминала оплаты в Воронеже, напавшего на него с монтировкой, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.
"При задержании подозреваемых водитель указанного автомобиля оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся монтировкой удар по касательной в область груди. При попытке нанести повторный удар полицейский… применил табельное оружие, произведя один выстрел, которым смертельно травмировал нападавшего", — говорится в сообщении.
По данным полиции, личность нападавшего устанавливается.
Следственным управлением СК РФ по региону начата доследственная проверка по факту применения огнестрельного оружия сотрудником правоохранительных органов. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.