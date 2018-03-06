В Воронеже полицейский застрелил похитителя терминала оплаты

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Полицейский застрелил во время погони одного из трех похитителей терминала оплаты в Воронеже, напавшего на него с монтировкой, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.

В 03.26 мск от дежурного ЧОП полиция получила информацию, что в один из магазинов по улице Ворошилова Воронежа забрались неизвестные и вынесли оттуда терминал оплаты. Выяснилось, что похитители передвигались на Ford Focus. Машину стражи порядка обнаружили в лесополосе в Железнодорожном районе Воронежа. Рядом в автомобилем трое похитителей вскрывали украденный терминал оплаты.

"При задержании подозреваемых водитель указанного автомобиля оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся монтировкой удар по касательной в область груди. При попытке нанести повторный удар полицейский… применил табельное оружие, произведя один выстрел, которым смертельно травмировал нападавшего", — говорится в сообщении.

По данным полиции, личность нападавшего устанавливается.

Руководство ГУМВД России по Воронежской области назначило служебную проверку по факту применения стражем порядка табельного оружия. Предварительно, применение оружия признано правомерным.

Следственным управлением СК РФ по региону начата доследственная проверка по факту применения огнестрельного оружия сотрудником правоохранительных органов. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.