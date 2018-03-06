В Ингушетии столкнулись грузовик, легковушка и машина полиции

НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Водитель "ВАЗ-2104" в Ингушетии погиб, выехав на встречную полосу и столкнувшись с автомобилем полиции и грузовиком, травмы также получил один полицейский, сообщило главное управление МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В понедельник около 21.00 мск на автодороге "Кавказ" вблизи населенного пункта Троицкое в Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2104" под управлением местного жителя выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со служебной автомашиной ГУМВД России по СКФО, после чего столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП водитель "ВАЗа" скончался. Сотрудник полиции, находившийся в служебном автомобиле, с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение", — уточняет ведомство.

По факту аварии назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.