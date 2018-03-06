В Хасавюрте работники завода похитили более 840 тысяч кубометров газа

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работники нефтеперерабатывающего завода в Хасавюрте похитили более 840 тысяч кубометров газа стоимостью более пяти миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУ МВД России по СКФО выявлен факт хищения природного газа на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Хасавюрте Республики Дагестан", — сказала она.

По словам Волк, работники завода отключили прибор учета газа и незаконно осуществляли отбор ресурса для своей деятельности.

"По предварительным подсчетам, объем похищенного составил более 840 тысяч кубометров. Сумма ущерба, причиненного ресурсной компании, превысила 5 миллионов рублей", — уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража".