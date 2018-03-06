Верблюд, затоптавший мужчину под Тулой, среагировал на запах алкоголя

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Следствие выяснило, что верблюд, затоптавший и задавивший в Тульской области, пришедшего в нему в вольер нетрезвого мужчину, так среагировал на запах алкоголя, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Зинаида Каминская.

Инцидент в частном домовладении на территории Венёвского района Тульской области произошел 27 января этого года. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, но животное затащило мужчину в вольер, затоптало и задавило его. СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Погибший мужчина — не хозяин верблюда, он помогал ухаживать за ним. В тот день он самовольно зашел в вольер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и верблюд на запах среагировал", — сказала Каминская.

По ее словам, животное принадлежит частному лицу, которое держит его для себя. Собеседница агентства также добавила, что причиной смерти мужчины стали именно телесные повреждения, нанесенные верблюдом.

Обстоятельства трагедии выясняет и прокуратура. Надзорное ведомство устанавливает, в каких условиях содержалось животное. По данным прокуратуры, пострадавшего, который проживал на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Эко-Парк", в больницу привезли родственники. Как ранее рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова, мужчина находился в сознании и рассказал медикам, что с ним случилось. Скончался он 29 января.