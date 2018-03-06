Житель Кузбасса устроил дебош в новосибирском аэропорту

НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили в Новосибирске в отношении жителя Кемеровской области, который устроил дебош в аэропорту "Толмачево", сообщает во вторник сибирское управление на транспорте МВД РФ.

"В пункте досмотра аэропорта "Толмачево" в поле зрения сотрудников транспортной полиции попал гражданин, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к гражданам и выражался грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания работников аэровокзала", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что когда полицейские подошли к нарушителю, представились и предложили пройти в дежурную часть линейного отдела в аэропорту для составления административного материала, нарушитель в присутствии других пассажиров обрушился на стража порядка с нецензурной бранью. Гражданина доставили в дежурную часть.

"Доставленным оказался 31-летний житель Кемеровской области, который должен был совершить посадку на самолет Новосибирск-Нерюнгри. Стражи порядка составили в отношении него административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", — сообщили в полиции.

Кроме того, на мужчину следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

В следственном управлении уточнили, что инцидент произошел 2 марта при прохождении предполетного досмотра в аэропорту "Толмачево". Выясняются все обстоятельства произошедшего.